Hơn 520 phòng cấp cứu trên toàn Hàn Quốc hoạt động xuyên Tết Nguyên đán 2024

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc công bố trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hơn 520 cơ sở y tế vận hành phòng cấp cứu sẽ vẫn hoạt động 24/24 giờ như bình thường. Trong ngày 10/2 (mùng 1 Tết), một số cơ sở y tế cộng đồng như trung tâm y tế địa phương sẽ vẫn khám chữa bệnh bình thường.Người dân có thể tra cứu các bệnh viện, phòng khám, hiệu thuốc mở cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cổng thông tin cấp cứu (E-Gen), tổng đài y tế phúc lợi 129, tổng đài địa phương 120.Bộ Y tế cùng các địa phương sẽ lập ra Phòng giám sát tình hình cấp cứu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để theo dõi tình hình mở cửa các cơ sở y tế, đối phó nhanh chóng kịp thời khi xảy ra sự cố gây thương vong lớn.Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, có khoảng 90.000 lượt người dân đến trung tâm cấp cứu, số bệnh nhân nhập viện bình quân ngày cao hơn 1,2 đến 1,6 lần so với thời điểm thông thường. Trong đó, số lượt bệnh nhân đến cấp cứu trong ngày mồng 1 và mồng 2 Tết chiếm nhiều nhất. Thời gian có đông bệnh nhân nhập viện nhất là từ 9 giờ sáng tới trưa. Số lượng bệnh nhân nhập viện do viêm ruột tăng gấp 2,9 lần so với bình quân năm, do đau bụng gấp 1,7 lần, do cảm cúm gấp 1,5 lần. Số lượng bệnh nhân nhập viện do bỏng, ngã, bị vật nhọn đâm vào cũng có sự gia tăng so với bình quân chung cả năm.Trong một diễn biến khác, 10 ban ngành Chính phủ trong đó có Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Giáo dục, ngày 8/2 đã họp rà soát hệ thống khám chữa bệnh khẩn cấp trong bối cảnh các tổ chức bác sĩ đang thảo luận về việc cùng hành động, nhằm phản đối việc Chính phủ quyết định nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y.Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã chia sẻ về động thái của các tổ chức bác sĩ, thảo luận với các ban ngành hữu quan về phương án giảm thiểu lỗ hổng khám chữa bệnh trong trường hợp các tổ chức này hành động tập thể. Bộ Y tế sẽ duy trì mạng lưới liên lạc khẩn cấp với các ban ngành hữu quan để đối phó với tình huống khẩn cấp.