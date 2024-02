Tòa án phúc thẩm Montenegro lại bác phê chuẩn dẫn độ nhà sáng lập Terraform Labs

Photo : YONHAP News

Tòa án phúc thẩm Montenegro ngày 8/2 (giờ địa phương) đã mở phiên xét xử đơn kháng cáo của ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhà sáng lập công ty Terraform Labs, nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm.Tòa phúc thẩm đã vô hiệu hóa quyết định phê chuẩn dẫn độ tội phạm của Tòa án cấp cao thành phố Podgorica, trả hồ sơ vụ án về cho tòa sơ thẩm. Đây là lần thứ hai tòa phúc thẩm bác phê chuẩn dẫn độ tội phạm với ông Kwon.Trước đó, vào ngày 19/12 năm ngoái, Tòa phúc thẩm ra kết luận rằng phán quyết cho phép dẫn độ của Tòa án cấp dưới là thiếu căn cứ rõ ràng và có vấn đề về mặt quy trình. Nhưng chỉ 10 ngày sau, vào ngày 29/12 cùng năm, Tòa án cấp cao thành phố Podgorica lại ra phán quyết giữ nguyên quyết định dẫn độ phạm nhân. Bị cáo Kwon đã kháng cáo tiếp.Trong thời gian tới, Toà án cấp cao thành phố Podgorica sẽ phải thẩm định lại hồ sơ vụ án, thu thập ý kiến liên quan tới đề nghị dẫn độ phạm nhân của Mỹ. Tuy nhiên, Tòa án có khả năng sẽ vẫn giữ nguyên quyết định dẫn độ tội phạm do Tòa phúc thẩm chỉ nêu lý do là về mặt quy trình, không phải vấn đề liên quan tới giải thích pháp luật. Toà án cấp cao dự kiến sẽ ra quyết định về việc dẫn độ ông Kwon cho tới ngày 15/2, thời hạn giam giữ để dẫn độ phạm nhân.