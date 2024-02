Chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 2 tăng hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố trong tháng 2, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 101,9 điểm, tăng 0,3% so với một tháng trước, hai tháng tăng liên tiếp.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài hạn; nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.Ngân hàng trung ương phân tích đà tăng giá tiêu dùng vẫn đang tiếp tục chững lại, xuất khẩu trên đà cải thiện, kéo chỉ số tâm lý tiêu dùng tăng nhẹ so với một tháng trước.Chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương lai gần đạt 80 điểm, giảm 1% so với một tháng trước. Chỉ số triển vọng cơ hội việc làm đạt 83 điểm, giảm 1%.Mặc dù giá giao dịch nhà ở đã giảm nhưng do Chính phủ công bố một loạt chính sách bất động sản, trong đó có kế hoạch kéo dài và mở thêm tuyến cao tốc GTX, nên chỉ số triển vọng giá nhà đạt 92 điểm, giữ nguyên so với tháng 1.Chỉ số triển vọng giá tiêu dùng đạt 144 điểm, tăng 1 điểm. BOK giải thích mặc dù giá tiêu dùng đang tăng chậm lại, nhưng giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng bởi giá nông sản và giá dịch vụ ăn uống.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng giá cả trong vòng một năm tới, đạt 3%, tương tự tháng 1.