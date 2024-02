Nợ hộ gia đình Hàn Quốc năm 2023 tăng thấp nhất trong vòng 10 năm

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố số liệu thống kê tín dụng hộ gia đình quý IV/2023. Tính tới cuối năm ngoái, quy mô nợ hộ gia đình đạt 1.768.300 tỷ won (1.320,97 tỷ USD), tăng 18.400 tỷ won (13,75 tỷ USD) so với một năm trước.Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 2003, trừ một năm nợ hộ gia đình giảm vào năm 2022. Trong vòng từ năm 2020 (thời điểm lãi suất thấp) cho tới năm 2022, nợ hộ gia đình tăng bình quân mỗi năm 89.000 tỷ won (66,49 tỷ USD).Ngân hàng trung ương phân tích nguyên nhân chính dẫn tới quy mô tăng nợ hộ gia đình co hẹp là bởi lượng giao dịch nhà ở giảm. Giao dịch nhà ở trong quý III năm ngoái đã giảm mạnh, kéo chậm đà tăng nợ hộ gia đình trong quý IV sau đó.Trong năm 2023, nợ hộ gia đình quý III tăng 14.400 tỷ won (10,76 tỷ USD) so với quý II, tới quý IV chỉ tăng 6.500 tỷ won (4,86 tỷ USD). Sau quý III năm ngoái, Chính phủ tăng cường quản lý nợ hộ gia đình, như thu hẹp nguồn cung cho vay chính sách, góp phần "hãm" đà tăng nợ hộ gia đình.Trong nợ hộ gia đình, nợ thế chấp nhà tăng 17.300 tỷ won (12,92 tỷ USD) trong quý III, 15.200 tỷ won (11,35 tỷ USD) trong quý IV. Ngược lại, các khoản vay khác, bao gồm vay tín dụng, giảm 8.700 tỷ won (6,5 tỷ USD) trong quý IV, 9 quý giảm liên tiếp.