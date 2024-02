Chỉ số lòng tin doanh nghiệp của Hàn Quốc tháng 2/2024 thấp nhất trong vòng hơn ba năm

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/2 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) toàn ngành công nghiệp trong tháng 2 đạt 68 điểm, giảm 1 điểm so với tháng 1. Đây là chỉ số BSI thấp nhất trong vòng 3 năm 5 tháng, kể từ tháng 9/2020 (64 điểm).Chỉ số BSI thể hiện cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh hiện tại. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế ít hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.Trong đó, chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 70 điểm, giảm 1 điểm. Các lĩnh vực như thiết bị điện tử, video và viễn thông giảm 7 điểm, máy móc y tế, thiết bị chính xác giảm 13 điểm, lọc dầu, than cốc giảm 7 điểm, đã kéo tụt chỉ số BSI ngành chế tạo. Xét theo doanh nghiệp, chỉ số BSI doanh nghiệp lớn giảm 2 điểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 1 điểm, doanh nghiệp tiêu thụ nội địa giảm 3 điểm, doanh nghiệp xuất khẩu tăng 2 điểm.Ngược lại, chỉ số BSI ngành phi chế tạo giữ nguyên so với tháng trước là 67 điểm. Các doanh nghiệp chế tạo và phi chế tạo đều coi sự đình trệ tiêu thụ nội địa là khó khăn lớn nhất trong quá trình kinh doanh.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 2 đạt 93,3 điểm, tăng 0,8 điểm so với tháng 1. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI). Chỉ số BSI về triển vọng kinh doanh ngành chế tạo trong tháng 3 đạt 75 điểm, tăng 4 điểm; ngành phi chế tạo là 70 điểm, tăng 2 điểm.