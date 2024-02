Số lượng việc làm hưởng lương ở thanh niên giảm 4 quý liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 21/2 công bố trong quý III/2023, có 20.542.000 việc làm hưởng lương trên cả nước, tăng 346.000 việc làm so với cùng kỳ một năm trước. Số lượng việc làm hưởng lương tại Hàn Quốc từng tăng 752.000 việc làm vào quý I/2022, mức tăng đỉnh điểm, sau đó bắt đầu co hẹp dần cho tới quý III năm ngoái.Xét theo độ tuổi, xu hướng giảm việc làm thể hiện rõ rệt ở nhóm thanh niên dưới 29 tuổi, giảm 80.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đà giảm từ quý IV/2022. Nhóm ngoài 40 tuổi cũng giảm 4.000 việc làm so với một năm trước, chuyển sang xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhóm tuổi như ngoài 60 tuổi, ngoài 50 tuổi và ngoài 30 tuổi đều có số lượng việc làm hưởng lương tăng.Số lượng việc làm hưởng lương ở lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội tăng 105.000 việc làm, mức tăng cao nhất; sau đó tới lĩnh vực chế tạo tăng 50.000 việc làm, nhà hàng khách sạn tăng 45.000 việc làm. Đặc biệt, số lượng việc làm ở ngành xây dựng và bất động sản giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ngành xây dựng.