Seoul, Washington và Tokyo đối thoại về kiểm soát xuất khẩu

Photo : YONHAP News

"Đối thoại kiểm soát xuất khẩu thương mại và công nghiệp Hàn-Mỹ-Nhật" lần thứ nhất đã được tổ chức ở Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo vào ngày 22/2.Phía Hàn Quốc có sự tham dự của chuyên viên phụ trách chính sách an ninh thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kang Kam-chan. Phía Mỹ do Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách kiểm soát xuất khẩu Rozman Kendler làm trưởng đoàn. Phía Nhật Bản có Cục trưởng Cục Quản lý thương mại thuộc Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Katsuro Igari tham dự.Tại đối thoại cùng ngày, quan chức ba nước đã nhất trí tiến hành trao đổi về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Nga, phối hợp thiết lập mối quan hệ hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á; đồng thời hợp tác kiểm soát xuất khẩu về các công nghệ mới nổi, công nghệ trọng tâm.Đối thoại lần này là một phần trong sáng kiến Bộ trưởng Công nghiệp được ra mắt nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David (Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái; được tổ chức nhằm trao đổi sâu hơn về kiểm soát xuất khẩu giữa ba nước, tăng cường hợp tác một cách hiệu quả với các vấn đề ưu tiên chung.Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong đối phó với môi trường toàn cầu đang thay đổi, như bất ổn chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu là hết sức quan trọng. Phải tăng cường hợp tác kiểm soát xuất khẩu với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để phòng ngừa sử dụng các mặt hàng công dụng kép vào mục đích quân sự, gìn giữ hòa bình quốc tế.Trong khi đó, quan chức Mỹ cho rằng sự hợp tác với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị chung về kiểm soát xuất khẩu đa phương và triển vọng an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu của Cục Công nghiệp và an ninh (BIS), Bộ Thương mại Mỹ.Phía Nhật Bản thì đánh giá thông qua đối thoại ba bên đầu tiên lần này, các bên có cơ hội hiểu sâu hơn về cơ chế kiểm soát xuất khẩu của các nước còn lại.