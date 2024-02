Hàn Quốc ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có giá cổ phiếu tăng

Photo : KBS News

Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 26/2 công bố "Chương trình nâng cao giá trị", một đối sách để giải tỏa tình trạng thị trường cổ phiếu Hàn Quốc bị định giá thấp.Trước tiên, các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu sẽ phải đặt ra mục tiêu nâng giá cổ phiếu của công ty mình trong vòng trên ba năm, một khoảng thời gian tương đối dài, và định ra thời điểm đạt được mục tiêu đó, cùng phương án đạt mục tiêu cụ thể ra sao. Các doanh nghiệp sẽ phải công bố mục tiêu của mình sau tháng 5 tới.Trong nửa đầu năm nay, Ủy ban giám sát tài chính và Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) sẽ công bố hướng dẫn chung về nguyên tắc, cách thức và nội dung công bố cụ thể. Việc lập mục tiêu và công bố là do doanh nghiệp tự quyết định, dù không làm theo hướng dẫn cũng không bị xử phạt.Chính phủ sẽ ưu đãi thuế đa dạng cho doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn trả lợi nhuận cho cổ đông và nâng cao giá trị. Tháng 5 hàng năm, FSC sẽ khen tặng những doanh nghiệp nỗ lực nâng cao giá trị tiêu biểu. Các doanh nghiệp này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi thuế và được xếp vào bộ "Chỉ số nâng cao giá trị Hàn Quốc".Chỉ số này sẽ được phát triển vào quý III năm nay, tập trung vào những doanh nghiệp có khả năng sinh lợi cao và được đánh giá tốt từ thị trường. Sau đó, FSC sẽ công bố "Quỹ hoán đổi danh mục" (ETF) dựa trên chỉ số này trong quý IV năm nay.Chính phủ sẽ phản ánh các nội dung trên vào hướng dẫn hành động cho các tổ chức đầu tư, để các tổ chức đầu tư cân nhắc tới nỗ lực thực thi nâng cao giá trị của doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư.Ngoài ra, FSC sẽ công bố xếp hạng toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên sàn KOSPI (809 doanh nghiệp) và KOSDAQ (1.598 doanh nghiệp) theo thứ tự từ cao tới thấp về các tiêu chí: giá cổ phiếu so với tài sản ròng, chỉ số PER (tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu), ROE (tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản), tỷ lệ chi trả cổ tức và tỷ suất cổ tức theo các nhóm ngành. Nội dung này sẽ được đăng tải trên trang chủ sàn giao dịch từ tháng 6 tới.