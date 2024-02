Sản lượng xuất khẩu Hàn Quốc tháng 1 tăng 17%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/2 công bố số liệu cho biết chỉ số sản lượng xuất khẩu trong tháng 1 đạt 126,08 diểm, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023. Xét theo mặt hàng, sản lượng xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử và quang học tăng 26,9%, thiết bị vận tải tăng 18,3%.Trong khi đó, chỉ số kim ngạch xuất khẩu đạt 128,2 điểm, cũng tăng 15,7% so với một năm trước, 4 tháng tăng liên tiếp. Tuy nhiên, nếu so với tháng 12 năm ngoái thì cả sản lượng và kim ngạch xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử và quang học đều giảm.Cục Thống kê phân tích lĩnh vực chíp bán dẫn thường có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng vào cuối quý và giảm đầu quý. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì cả sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tháng 1 năm nay đã tăng mạnh.Chỉ số sản lượng nhập khẩu tháng 1 đạt 130,18 điểm, giảm 3,9%, 7 tháng giảm liên tiếp. Chỉ số kim ngạch nhập khẩu đạt 151,72 điểm, giảm 7,9%, đà giảm liên tục trong 11 tháng.Chỉ số điều kiện thương mại, thể hiện lợi nhuận từ hoạt động xuất nhập khẩu, đạt 87,24 điểm trong tháng 1, tăng 3,1% so với một năm trước, 8 tháng tăng liên tiếp.