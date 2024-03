Hỗ trợ 50% kinh phí dự án cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nền tảng

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 7/3 công bố kết quả lựa chọn cơ quan tham gia dự án "Hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nền tảng năm 2024". Người lao động nền tảng là những người đang làm việc tự do thông qua các nền tảng (platform) công nghệ, như giao hàng, lái xe thuê.Dự án trên của Bộ Tuyển dụng có nội dung hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xúc tiến dự án cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nền tảng, với hạn mức 300 triệu won (225.500 USD) do doanh nghiệp nền tảng hay chính quyền địa phương, hiệp hội, tổ chức liên quan tiến hành.Trong năm đầu triển khai 2022, dự án đã hỗ trợ cho 8 doanh nghiệp tư nhân. Năm 2023, dự án hỗ trợ cho 15 chính quyền địa phương và 9 doanh nghiệp tư nhân. Nội dung hỗ trợ chủ yếu là bố trí nơi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc cho người lao động, hoặc hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ, hỗ trợ về dịch vụ tư vấn.Trong đợt tuyển chọn dự án hỗ trợ năm nay, đã có thêm 18 địa phương và 2 doanh nghiệp được lựa chọn, nội dung hỗ trợ là cung cấp các dịch vụ nhằm giải tỏa vướng mắc cho người lao động nền tảng trong quá trình làm việc, như nơi nghỉ chân trong quá trình di chuyển, tư vấn về sức khoẻ, thuế, tâm lý.Một dự án tiêu biểu như bố trí một trung tâm phúc lợi lao động do thành phố Yongin (tỉnh Gyeonggi) quản lý thành nơi nghỉ chân cho người lao động nền tảng, bố trí phòng tắm cho các tài xế công nghệ có thể sử dụng khi làm việc vào thời tiết nắng nóng cao điểm.Các dự án được lựa chọn lần này sẽ được triển khai trong vòng tối đa 3 năm, cho tới năm 2026. Bộ Tuyển dụng sẽ tiến hành đánh giá thành quả dự án mỗi năm, để quyết định có tiếp tục triển khai vào năm tiếp theo hay không, cũng như để điều chỉnh quy mô dự án.