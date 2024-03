Lao động có việc làm tăng 329.000 người trong tháng 2

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/3 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 2, cho biết số người có việc làm trên 15 tuổi tại Hàn Quốc trong tháng trước là 28.043.000 người, tăng 329.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Quy mô tăng số người có việc làm đã tăng từ 277.000 người trong tháng 11 năm ngoái lên 285.000 người một tháng sau đó; và lên 380.000 người vào tháng 1 năm nay, rồi duy trì ở mức 300.000 người nhưng có phần thu hẹp hơn trong tháng 2 vừa qua.Xét theo độ tuổi, số lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng 297.000 người, số lao động có việc làm ở độ tuổi 50 tăng 84.000 người, độ tuổi 30 tăng 71.000 người. Ngược lại, lao động có việc làm ở tầng lớp thanh niên (15-29 tuổi) tiếp tục đà giảm với mức giảm 61.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, và lao động có việc làm ở độ tuổi 40 cũng giảm 62.000 người.Xét theo ngành nghề, lao động có việc làm tăng 98.000 người ở ngành hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội. Lao động ngành chế tạo cũng duy trì đà tăng tháng thứ ba liên tiếp với mức tăng 38.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 61,6%, tăng 0,5% so với một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất xét trong các tháng 2 kể từ khi lập thống kê liên quan vào tháng 7 năm 1982.So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 68,7%, tăng 0,7%, mức tăng cao nhất trong các tháng 2 kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan năm 1989.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 915.000 người, tăng 25.000 người so với tháng 1. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế, là 3,2%, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.