Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 21/3 cho biết Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã từ chối đề nghị "can thiệp" (intervention) của Hiệp hội Bác sĩ nội trú Hàn Quốc.Lý do mà ILO bác đề nghị của Hiệp hội Bác sĩ nội trú là bởi hiệp hội này không phải là một tổ chức công đoàn nên không có tư cách đề nghị. Được biết, ILO cũng đã thông báo về quyết định trên cho phía Hiệp hội Bác sĩ nội trú Hàn Quốc.Vào ngày 13/3, Hiệp hội Bác sĩ nội trú đã gửi đơn đề nghị Tổ chức Lao động quốc tế can thiệp, cho rằng việc Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh yêu cầu các bác sĩ nội trú đã nộp đơn xin thôi việc phải quay trở lại làm việc là vi phạm Công ước số 29 của ILO về cấm lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.Bộ Tuyển dụng giải thích quy trình "can thiệp" ở đây gần với hình thức "lấy ý kiến", khi ILO nhận được đề nghị từ một tổ chức công đoàn thì cơ quan này sẽ thông báo cho Chính phủ nước đó sau vài ngày, đề nghị đưa ra ý kiến về vấn đề được nêu ra.Lần này, Chính phủ Seoul không nhận được thông báo nào từ Ban thứ ký IMO, nên đã hỏi và nhận được câu trả lời là Tổ chức Lao động quốc tế đã từ chối đề nghị của Hiệp hội Bác sĩ nội trú.Trong một diễn biến khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/3 công bố sẽ nâng chỉ tiêu tuyển sinh nhân tài ngành Y tại địa phương từ 40% lên trên 60%. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh về tỷ lệ bác sĩ nội trú ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô, hiện đang là 45%, cho phù hợp với quy mô tuyển sinh mới.Các tổ chức y tế đang phản đối ngày càng gay gắt. Ủy ban đối sách đặc biệt Hiệp hội Y học Hàn Quốc tuyên bố sẽ biểu tình yêu cầu Tổng thống từ chức. Giáo sư các trường đại học y trên toàn quốc, vốn dự kiến sẽ xin từ chức tập thể từ ngày 25/3, thì chỉ trích Chính phủ đang cắt đứt con đường quay lại cho bác sĩ nội trú và sinh viên trường y. Cho đến hiện tại, có 8.590 sinh viên đã xin nghỉ học, chiếm 45,7% tổng số sinh viên ngành Y trên cả nước.