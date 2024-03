Photo : KBS News

Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Paul LaCamera trong phiên chất vấn tại Ủy ban quân sự Hạ viện Mỹ ngày 20/3 (giờ địa phương) nhấn mạnh Washington cần tiếp tục đầu tư 28.500 binh lính đồn trú tại Hàn Quốc để phòng vệ cho Seoul. Trong số đó có bao gồm cả lực lượng tham gia tập trận thực tế và giả định song phương, ba bên hay đa phương ở nhiều lĩnh vực bên trong và ngoài bán đảo Hàn Quốc, cũng như thử nghiệm các năng lực thế hệ mới.Theo ông LaCamera, để duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu và các cam kết phòng thủ vững chắc của Mỹ, cũng như Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, thì cần có sự hỗ trợ liên tục của Quốc hội Mỹ, và nhận thức rằng miền Bắc là mối đe dọa đối với lãnh thổ nước Mỹ.Phát biểu trên của Tư lệnh Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Ông LaCamera cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Quốc phòng nếu ông Trump đắc cử.Trong báo cáo trình lên Ủy ban quân sự Hạ viện, quan chức này cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều ý thức rằng lực lượng chung tốt nhất với quy mô 28.500 binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang được triển khai ở tiền tuyến. Trước những thực tế về mặt địa lý và lợi ích lớn về mặt kinh tế này, Hàn Quốc là một trục an ninh then chốt ở khu vực Đông Bắc Á và là một đồng minh phải được Mỹ phòng vệ.Về Bắc Triều Tiên, Tư lệnh Mỹ nhận định thứ tự ưu tiên nhất của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un là "sự sống còn" của chính quyền, đó là lý do mà nước này phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, và muốn được giảm nhẹ các lệnh cấm vận. Trước câu hỏi về khả năng miền Bắc tấn công Hàn Quốc, ông LaCamera nhận định Bình Nhưỡng sẽ tập trung khôi phục nền kinh tế trong nước sau đại dịch COVID-19, thử nghiệm vũ khí tự chế thông qua chiến tranh Nga-Ukraine, nếu khiêu khích thì sẽ chỉ ở mức độ nhẹ.