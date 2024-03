Trưởng Ban Đối ngoại đảng Lao động Bắc Triều Tiên thăm Trung Quốc, Việt Nam, Lào

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 22/3 đưa tin Trưởng Ban Đối ngoại thuộc Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Song-nam đang trong chuyến thăm ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào.Trưởng Ban Đối ngoại là chức vụ bao quát về ngoại giao giữa đảng Lao động miền Bắc với đảng các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác. Ông Kim được bổ nhiệm giữ chức vụ này vào tháng 1/2021, được biết đến là một người am hiểu về Trung Quốc, từng làm phiên dịch cho các cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), Kim Jong-il. Đây là lần đầu tiên ông này công du nước ngoài kể từ sau khi nhậm chức.Việc Bắc Triều Tiên chọn địa điểm đầu tiên cho chuyến thăm là Trung Quốc được phân tích là nhằm thổi làn gió mới cho quan hệ Trung-Triều nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đang có vẻ "yếu thế" hơn so với quan hệ Nga-Triều thời gian gần đây.Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, ông Kim một ngày trước đã gặp gỡ Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hỗ Ninh và Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại đảng Cộng sản Lưu Kiến Siêu.Chuyến công du lần này của ông Kim được phân tích là nhằm mục đích củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bắc Triều Tiên với các quốc gia xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh Hàn Quốc và Cuba gần đây chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Dựa trên thành quả chuyến công du của ông Kim, có thể Bắc Triều Tiên sẽ phô trương về sự đoàn kết với các quốc gia này với trong và ngoài nước.Năm nay, Lào là nước Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đang chuẩn bị tổ chức nhiều hội nghị liên quan tới ngoại giao, an ninh ASEAN như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Đây là diễn đàn an ninh đa phương khu vực duy nhất mà Bình Nhưỡng tham dự.