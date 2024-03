Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 25/3 thông báo đã nhận được đề xuất tổ chức hội đàm thượng đỉnh từ phía Nhật Bản.Trong tuyên bố đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày, bà Kim cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bày tỏ mong muốn gặp mặt trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un trong thời gian sớm nhất.Bà Kim nhắc lại rằng điều quan trọng nhất để mở ra một hướng đi mới cải thiện quan hệ Nhật-Triều là sự quyết đoán chính trị thực tế của Tokyo. Cụ thể, bà này nhấn mạnh về điều kiện tổ chức hội đàm thượng đỉnh là Nhật Bản không can thiệp vào vấn đề chủ quyền của Bắc Triều Tiên, không nhắc lại vấn đề công dân bị bắt cóc vốn đã được giải quyết giữa hai nước. Nếu Tokyo thực sự mong muốn hòa giải quan hệ, trở thành láng giềng gần gũi của Bình Nhưỡng, mong muốn đóng góp vào việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực thì phải quyết đoán về mặt chính trị, đưa ra lựa chọn chiến lược phù hợp với lợi ích của mình.Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh việc miền Bắc tăng cường năng lực tự vệ sẽ không đe dọa tới an ninh của Nhật Bản trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần Tokyo tôn trọng chủ quyền và lợi ích an toàn của Bình Nhưỡng một cách công bằng và bình đẳng.Mặt khác, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Ủy ban Ngân sách Thượng viện ngày 25/3 phát biểu rằng ông không hề biết về nội dung tuyên bố của bà Kim Yo-jong. Ông Kishida tái khẳng định việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh Nhật-Triều là điều quan trọng để giải quyết mối quan hệ song phương và các vấn đề như công dân Nhật bị miền Bắc bắt cóc.Trước đó, trong một phát biểu hôm 9/2, Thủ tướng Kishida cho biết Tokyo đang có nhiều hoạt động xúc tiến hội đàm thượng đỉnh Nhật-Triều. Sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong ngày 15/2 cũng ra tuyên bố, cho biết nếu Nhật Bản rũ bỏ thói xấu là động chạm vô cớ tới quyền phòng vệ chính đáng của miền Bắc, và xem vấn đề con tin bị bắt cóc được giải quyết là trở ngại trong triển vọng quan hệ song phương, thì không có lý do gì để hai quốc gia không thể xích lại gần nhau, và có thể Thủ tướng Nhật Bản sẽ tới thăm Bình Nhưỡng vào một ngày nào đó.