Đội tuyển kiếm chém nam Hàn Quốc giành huy chương bạc đồng đội tại giải vô địch thế giới ở Budapest

Photo : YONHAP News

Đội tuyển kiếm chém nam Hàn Quốc đã giành thêm một huy chương bạc nội dung đồng đội ở Giải vô địch kiếm chém nam thế giới do Liên đoàn đấu kiếm quốc tế (FIE) tổ chức tại Budapest (Hungary).Các kiếm thủ Gu Bon-gil, Oh Sang-uk, Park Sang-won và Do Gyeong-dong đã để thua đội tuyển Mỹ ở trận chung kết nội dung đồng đội, diễn ra vào ngày 24/3 (giờ địa phương). Trong mùa giải 2023-2024, đội tuyển đã có một số sự thay đổi về thành viên, với 4 giải đấu liên tiếp lọt vào trận chung kết.Trong giải đấu đầu tiên ở Algiers (Algeria) mùa giải 2023-2024 vào tháng 11 năm ngoái, đội tuyển đã giành được huy chương bạc. Tại giải đấu tại Tbilisi (Georgia) tháng 2 vừa qua và tại giải đấu ở Padova (Ý) vào đầu tháng này, các tuyển thủ Hàn Quốc đã hai lần giành chức vô địch.