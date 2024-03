Ra mắt cơ chế tham vấn Hàn-Mỹ về ngăn chặn Bắc Triều Tiên huy động vốn phát triển hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào ngày 26/3 (giờ địa phương), hai nước Hàn-Mỹ đã tổ chức hội nghị đầu tiên của "Nhóm chuyên trách ngăn chặn tăng cường" (Enhanced Disruption Task Force) tại Washington (Mỹ).Trưởng đoàn phía Hàn Quốc là Trưởng Ban hoạch định ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jun-il. Đại diện phía Mỹ là Quyền Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Lyn Debevoise.Tại hội nghị, hai bên đã tập trung thảo luận về tình hình nhập dầu tinh chế của Bắc Triều Tiên đã vượt quá hạn mức quy định trong nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và phương án ngăn chặn. Xăng dầu là một nguồn tài nguyên thiết yếu để miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa và duy trì quân bị.Nghị quyết số 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc năm 2017 định ra mức trần nhập khẩu là 4 triệu thùng đối với dầu thô và 500.000 thùng với dầu tinh chế, nhưng miền Bắc đã không tuân thủ hạn mức này trong bối cảnh hai nước Nga-Triều ngang nhiên tăng cường hợp tác.Theo báo cáo của Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an ngày 21/3 vừa qua, trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9 năm ngoái, ước tính Bắc Triều Tiên đã nhập khoảng 1,5 triệu thùng dầu tinh chế, tiếp tục lẩn tránh cấm vận bằng nhiều hình thức trái phép, mạng lưới chuyển tải trái phép trên biển.Seoul và Washington chỉ ra rằng phần lớn dầu tinh chế mà Bình Nhưỡng nhập lậu là thông qua hợp tác trái phép với các doanh nghiệp, cá nhân trong khu vực. Để chặn đứng các hành vi này, hai nước nhất trí tích cực cấm vận riêng với các cá nhân, doanh nghiệp dính líu tới hoạt động buôn lậu dầu tinh chế cho miền Bắc.Hai bên cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Nga cung cấp dầu tinh chế cho Bắc Triều Tiên, thảo luận về phương án ngăn chặn hợp tác trái phép Nga-Triều. Đồng thời, hai nước cũng hối thúc mạnh mẽ Matxcơva phải tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng bảo an.Hàn Quốc và Mỹ nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thứ hai của nhóm chuyên trách tại Seoul vào thời điểm thích hợp trong năm nay, để thảo luận phương án tăng cường phối hợp ngăn chặn miền Bắc nhập lậu dầu tinh chế, ngăn cản hiệu quả hơn nữa việc nước này huy động nguồn vốn tái phép từ việc buôn lậu than đá.