ILO lấy ý kiến Chính phủ Hàn Quốc về lệnh yêu cầu bác sĩ nội trú quay lại làm việc

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) lấy ý kiến Chính phủ Hàn Quốc về lệnh yêu cầu các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/3 cho biết Seoul sẽ nghiêm túc trình bày ý kiến với ILO.Trước đó, Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết Ban thư ký ILO ngày 28/3 đã gửi thư đề nghị Chính phủ Hàn Quốc nêu ra ý kiến liên quan tới lệnh yêu cầu các bác sĩ nội trú quay trở lại nơi làm việc.Hiệp hội Bác sĩ nội trú Hàn Quốc cáo buộc lệnh yêu cầu các bác sĩ quay lại làm việc mà Chính phủ Hàn Quốc đưa ra ngày 13/3 đã vi phạm Công ước số 29 của ILO về cấm cưỡng bức lao động, đề nghị tổ chức này can thiệp. Khi đó, Ban thư ký ILO đã từ chối đề nghị này, do nhận định Hiệp hội Bác sĩ nội trú không đủ tư cách đề nghị, do không phải là một tổ chức công đoàn. Sau đó, luật sư đại diện cho Hiệp hội đã tiến hành bổ sung lại quy trình và tái đề nghị lên ILO.Thứ trưởng Park cho rằng có thể lần này, Tổ chức Lao động quốc tế nhận định Hiệp hội bác sĩ nội trú là một tổ chức đại diện cho quyền lợi nghề nghiệp của bác sĩ nội trú trong nước, nên đã công nhận tư cách và gửi thư cho Chính phủ Hàn Quốc để lấy ý kiến.