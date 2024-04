Đảng cầm quyền miền Nam lên án vụ phóng tên lửa ngày 2/4 của miền Bắc

Photo : KBS News

Trưởng phòng báo chí Ủy ban trù bị bầu cử thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Park Jeong-ha ngày 2/4 đã ra công báo, chỉ trích vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên sáng cùng ngày là một động thái hòng kích động xung đột nội bộ Hàn Quốc, bằng cách gây căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc trước thềm Tổng tuyển cử Hàn Quốc. Vụ phóng tên lửa còn là một hoạt động tác chiến nhằm xoay chuyển những bất mãn trong nội bộ miền Bắc ra bên ngoài.Ông Park cũng nhắc đến việc Bình Nhưỡng có kế hoạch phóng nhiều vệ tinh trinh sát trong năm nay, và tuyên bố sẽ phóng thêm tên lửa đạn đạo, một hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Người phát ngôn đảng cầm quyền nhấn mạnh Seoul cần phải chú trọng đến khả năng cao là Bình Nhưỡng sẽ gia tăng cường độ và tần suất khiêu khích nhằm làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, ông Park chỉ ra rằng đằng sau loạt động thái này của Bắc Triều Tiên chính là sự viện trợ của Nga. Vào ngày 28/3 vừa qua, Matxcơva đã dùng quyền phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Vì thế mà cộng đồng quốc tế trên thực tế đã bị mất đi khả năng kiềm chế các hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của miền Bắc.Quan chức này nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc có năng lực đối phó áp đảo với bất kỳ mối đe dọa nào, để bảo vệ cho sự an toàn và tính mạng của người dân, dựa trên tư thế sẵn sàng đối phó vững chắc của liên quân Hàn-Mỹ. Ông Park hy vọng miền Bắc nên ghi nhớ rằng các hành động khiêu khích chỉ khiến nước này bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế, và có thể dẫn tới sự chấm dứt của chính quyền.