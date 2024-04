Lễ tưởng niệm 76 năm cuộc nổi dậy ngày 3/4 trên đảo Jeju

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 3/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm 76 năm cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 trên đảo Jeju tại công viên Hòa bình Jeju 3/4.Lễ tưởng niệm năm nay có chủ đề "Thổi đi cơn gió mùa xuân 3/4, bay đi hạt giống hòa bình", với sự tham gia của hơn 20.000 người gồm gia quyến các nạn nhân, quan chức Chính phủ, địa phương và người dân trên đảo.Mặc dù đã hơn 7 thập kỷ trôi qua, nhưng các gia quyến và những nạn nhân còn sống vẫn chưa thể quên nỗi đau quá khứ. Tất cả đã cùng dâng hoa và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những năm tháng đau thương và nỗi đau mất đi người thân.Thủ tướng Han Duck-soo đã có bài phát biểu tưởng niệm, nhấn mạnh việc khắc ghi những nạn nhân vô tội thiệt mạng trong cuộc nổi dậy ngày 3/4, xoa dịu nỗi đau cho gia quyến chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của một quốc gia dân chủ tự do.Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để phục hồi danh dự cho các nạn nhân và gia quyến, không bao giờ quên nỗi đau của các nạn nhân còn sống. Thủ tướng nhấn mạnh việc đãi ngộ đầy đủ với các nạn nhân và gia quyến chính là con đường để xây dựng một đất nước Hàn Quốc tự do và nhân quyền nở hoa.Chủ tịch Hội gia quyến các nạn nhân cuộc nổi dậy 3/4 Kim Chang-beom cho biết Luật đặc biệt về cuộc nổi dậy 3/4 tại Jeju được sửa đổi đã giúp gia quyến các nạn nhân được Chính phủ chi trả tiền bồi thường, mở ra con đường khôi phục danh dự cho họ thông qua các phiên tòa tái thẩm. Tuy nhiên, đại diện gia quyến cũng đề nghị tiếp tục sửa đổi luật để có thể xử phạt với các trường hợp xúc phạm, bóp méo sự thật về cuộc nổi dậy 3/4 gây tranh cãi gần đây.Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra Tổng tuyển cử 10/4 tại Hàn Quốc, ban lãnh đạo các đảng cầm quyền và đối lập cũng có mặt tại lễ tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Trước đó, chính giới đã nhất trí tạm dừng các hoạt động vận động tranh cử trong ngày 3/4 trên đảo Jeju.Năm 2014, Chính phủ Hàn Quốc đã lấy ngày 3/4 là ngày tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc nổi dậy ngày 3/4 trên đảo Jeju và tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm.Cuộc nổi dậy ở Jeju nổ ra vào ngày 3/4/1948, bắt nguồn từ vụ việc cảnh sát nổ súng vào những người tham gia Lễ kỷ niệm 28 năm Phong trào độc lập kháng Nhật 1/3/1919. Xung đột kéo dài cho tới ngày 21/9/1954 mới kết thúc. Bối cảnh dẫn tới cuộc nổi dậy là do các hoạt động của phe cánh tả khi đó, vốn phản đối việc thành lập một Chính phủ duy nhất ở miền Nam, đã liên kết với người dân Jeju phản đối thế lực cánh hữu, như cảnh sát chính quyền quân sự và Đoàn thanh niên Tây Bắc.