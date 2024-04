Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ sẽ diễn ra tại Washington vào 11/4

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 11/4 tới (giờ địa phương).Hội nghị có sự tham gia của các quan chức quốc phòng, ngoại giao hai nước. Phía Hàn Quốc có Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae, phía Mỹ có Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner và Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách khu vực Đông Á Andrew Winternitz.Về nghị sự hội nghị, Bộ Quốc phòng cho biết hai bên dự kiến trao đổi về toàn bộ các vấn đề an ninh nổi cộm trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, như việc phối hợp chính sách để răn đe và đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân, xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện.Đặc biệt, quan chức hai bên sẽ tham vấn về phương án hợp tác cụ thể để thực hiện "Tầm nhìn quốc phòng đồng minh Hàn-Mỹ" đã đạt được nhất trí tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 55 năm ngoái.Phương án hợp tác trong "Tầm nhìn quốc phòng đồng minh Hàn-Mỹ" bao gồm các nội dung tăng cường răn đe mở rộng, hiện đại hóa năng lực đồng minh, phát triển thành đồng minh khoa học công nghệ, tăng cường liên minh với các quốc gia có chung lập trường và hợp tác an ninh khu vực.