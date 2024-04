Photo : YONHAP News

Trong một phân tích đăng tải trên tạp chí an ninh ngoại giao "The National Interest" (Mỹ) ngày 7/4 (giờ địa phương), nhà nghiên cứu cấp cao Eric Gomez thuộc Viện nghiên cứu Cato của Mỹ đưa ra lập trường rằng Washington nên hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều, điều mà Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang nỗ lực xúc tiến.Nhà nghiên cứu này nhận định Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều ít khả năng đạt được tiến triển quan trọng, nhưng lại tốn kém ít chi phí dù thất bại nên cũng đáng để thử. Hiện tại, Bắc Triều Tiên phản ứng không nhất quán về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đồng ý, khác với phản ứng thù địch của nước này đối với các tuyên bố của Hàn Quốc hay Mỹ.Trên thực tế, quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bình Nhưỡng đang ở mức đáy, dù nỗ lực của Thủ tướng Kishida có thất bại thì tình hình cũng không thể xấu đi thêm.Trước ý kiến cho rằng miền Bắc có thể lợi dụng Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều làm phương tiện để gây chia rẽ quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật, nhà nghiên cứu này cho rằng lợi ích an ninh trọng tâm của Tokyo có sự liên hệ mật thiết hơn với Washington và Seoul. Gần như không có khả năng Nhật Bản có biện pháp nào đó khiến quan hệ với Mỹ rơi vào nguy hiểm, hoặc nhượng bộ điều gì với Bắc Triều Tiên.Hiện tại, tình hình bán đảo Hàn Quốc cũng đang rất xấu, nên một cách tiếp cận ngoại giao dù ít khả năng thành công cũng có nhiều ưu điểm tiềm tàng hơn là nhược điểm. Do đó, theo ông Gomez, Mỹ phải hoan nghênh khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều.Về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật diễn ra vào ngày 10/4 tới, nhà nghiên cứu Gomez hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ truyền đạt thông điệp ủng hộ về vấn đề này với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.