7 nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc lọt vào danh sách 100 nhà hàng tốt nhất New York

Photo : YONHAP News

Trong tuần trước, tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ công bố danh sách "100 nhà hàng tốt nhất New York năm 2024", trong đó có 7 nhà hàng Hàn Quốc.Nhà hàng Atomix xếp vị trí thứ 4, được đánh giá cao vì sử dụng nguyên liệu mới lấy từ Hàn Quốc, liên tục thử nghiệm theo phương thức truyền thống, đồng thời mang tới bữa ăn đậm vị Hàn Quốc bằng các dụng cụ như đồ gốm Hàn Quốc, đũa, vải dệt thoi.Xếp vị trí thứ 16 và 30 trong danh sách này là các nhà hàng Jeju Noodle Bar và Atoboy. Trong đó, NYT đánh giá cao món "mì nấm" ở nhà hàng Jeju Noodle Bar với bọt phô mai parmesan và chanh, đủ cho một bữa ăn. Nhà hàng Atoboy được đánh giá cao về thực đơn có nhiều món tuyệt vời, nơi thể hiện rõ tầm nhìn về ẩm thực Hàn Quốc hiện đại.Ngoài ra, trong danh sách Top 100 nhà hàng tốt nhất New York còn có nhà hàng Okdongsik (hạng 40), Yoon Haeundae Galbi (hạng 52), Oiji Mi (hạng 77), Mapo Korean BBQ (hạng 91).Nhà phê bình ẩm thực Peter Wells, người phụ trách bảng xếp hạng 100 nhà hàng tốt nhất New York, cho biết tiêu chí lựa chọn là nhà hàng đại diện cho cộng đồng và con người New York, đáng để những thực khách đói bụng và tò mò tìm đến trải nghiệm.