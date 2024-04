Chính phủ Seoul sơ tán tiếp 11 công dân khỏi Haiti

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/4 cho biết đã hỗ trợ để sơ tán thêm 11 công dân Hàn mong muốn rời khỏi thủ đô Port-au-Prince của Haiti bằng trực thăng đến nước lân cận là Cộng hòa Dominica một cách an toàn.Trong quá trình sơ tán công dân, Bộ Ngoại giao đã nhận được sự hợp tác của Chính phủ Cộng hòa Dominica. Seoul đã phái cử đội phản ứng nhanh gồm những nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao đến Cộng hòa Dominica, hỗ trợ về mặt lãnh sự cho các công dân trên. Vì lý do an toàn cho các công dân Hàn còn lưu lại Haiti, Bộ Ngoại giao không công bố lộ trình sơ tán. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đa dạng để đảm bảo an toàn cho những công dân đang còn cư trú tại nước này.Vào ngày 26/3 vừa qua, Seoul cũng đã phối hợp với Chính phủ Cộng hòa Dominica, sơ tán hai công dân khỏi Haiti tới Dominica một cách an toàn. Hàn Quốc không đặt cơ quan ngoại giao tại Haiti, nên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Dominica đang theo dõi tình hình công dân tại quốc gia láng giềng này. Hiện tại, có khoảng 60 người Hàn còn lưu lại Haiti, đa số đều là nhân viên công ty hoặc nhà truyền giáo.Haiti hiện đang trong tình trạng không có Chính phủ, sau khi Thủ tướng nước này tuyên bố từ chức hồi đầu tháng 3 trước áp lực từ các cuộc bạo loạn băng đảng vũ trang gia tăng. Theo Liên hợp quốc, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.500 người đã thiệt mạng tại quốc gia vùng Caribe này do các vụ bạo lực băng đảng.