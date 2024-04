8 phim điện ảnh Hàn Quốc tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Brussels của Bỉ

Photo : YONHAP News

Theo Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Bỉ, tại Liên hoan phim quốc tế Brussels (BIFFF) lần thứ 42 khai mạc vào ngày 9/4 (giờ địa phương) và kéo dài tới ngày 21/4, có 8 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được lọt vào danh sách đề cử ở các hạng mục cạnh tranh.Phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma" của đạo diễn Jang Jae-hyun, đã tạo ra cơn sốt phòng vé với hơn 10 triệu khán giả tại Hàn Quốc, và phim "The Sin" của đạo diễn Han Dong-seok mới khởi chiếu gần đây, lọt vào danh sách đề cử hạng mục Cạnh tranh quốc tế.Phim "Thanh tra sát nhân" (Devils) của đạo diễn Kim Jae-hoon, phim "Đơn hàng từ sát nhân" (Don't Buy the Seller) của đạo diễn Park Hee-kon lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục Phim giật gân. Hạng mục Đạo diễn mới có hai đề cử là"Thanh gươm trừ tà" (Dr Cheon And The Lost Talisman) của đạo diễn Kim Seong-sik và phim "Giấc ngủ" (Sleep) của đạo diễn Yoo Jae-seon.Phim "4 giờ chiều" (4PM) của đạo diễn Song Jung-woo được đề cử ở hạng mục phim điện ảnh thử nghiệm. Phim "Ngôi nhà ký ức" (Home) của đạo diễn Jeong Jae-hee cạnh tranh ở hạng mục Phim ngắn quốc tế.Liên hoan phim Brussels thu hút hơn 60.000 lượt khách mỗi năm, là một trong ba liên hoan phim lớn của thế giới cùng với Liên hoan phim Sitges của Tây Ban Nha và Liên hoan phim Fantasporto của Bồ Đào Nha. Lễ trao giải các hạng mục kể trên sẽ diễn ra vào ngày 19/4.