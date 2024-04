Tổng thống Hàn Quốc kiểm tra công tác giám sát tàu cá đánh bắt trái phép của Cảnh sát biển

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 9/4 đã lên tàu tuần tra trên biển 3005 của Đơn vị bảo vệ đặc biệt 5 đảo trên biển Tây thuộc Cảnh sát biển.Tại đây, Tổng thống đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình giám sát hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu cá Trung Quốc trên Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và ranh giới liên Triều trên biển. Ông Yoon chỉ đạo Cảnh sát biển phải đối phó với vấn đề đánh bắt cá trái phép trên khía cạnh an ninh tài nguyên thủy sản quốc gia, đặc biệt là trong mùa đánh bắt ghẹ chấm.Đặc biệt, lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng ngay cả Bắc Triều Tiên, đồng minh quân sự với Trung Quốc, cũng giám sát quyết liệt hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu cá Trung Quốc. Vậy nhưng Chính phủ tiền nhiệm chỉ chú tâm tới quan hệ với Trung Quốc, không giám sát chặt chẽ, gây thiệt hại cho chính ngư dân Hàn Quốc.Tổng thống chỉ đạo Cảnh sát biển phải làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an ninh thủy sản, không để bị ảnh hưởng bởi bất cứ phán đoán chính trị nào, chuyên tâm chăm lo lợi ích và sự an toàn của người dân.Ông Yoon cam kết sẽ hỗ trợ hết mức để Cảnh sát biển hoàn thành nhiệm vụ, bố trí thêm tàu tuần tra, giám sát, hiện đại hóa trang thiết bị an toàn cho lực lượng này.