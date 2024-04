Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 500.000 USD cho Đài Loan khắc phục thiệt hại động đất

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/4 công bố quyết định viện trợ nhân đạo quy mô 500.000 USD cho Đài Loan để khắc phục thiệt hại do động đất.Seoul kỳ vọng sự hỗ trợ lần này sẽ giúp chính quyền Đài Loan khắc phục sớm thiệt hại do động đất gây ra, nhanh chóng khôi phục đời sống thường nhật cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.Vào ngày 3/4 vừa qua, một trận động đất mạnh hơn 7 độ richter đã xảy ra ở địa điểm cách thành phố Hoa Liên, một đô thị phía Đông Đài Loan với 350.000 dân, 7 km về phía Đông Nam. Tính đến ngày 10/4, chính quyền Đài Loan đã ghi nhận 16 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương do động đất.