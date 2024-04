Đại sứ Hàn Quốc chỉ trích việc Nga phủ quyết gia hạn hoạt động Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tại phiên thảo luận mở của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 11/4 (giờ địa phương) bàn về việc Nga phủ quyết dự thảo gia hạn hoạt động đối với Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chỉ trích lý do Matxcơva phủ quyết là bởi nước này không muốn Ban chuyên gia làm lộ ra vấn đề đáng xấu hổ của mình.Đại sứ Hwang chỉ ra rằng quyết định phủ quyết của Nga đã khiến cho cộng đồng quốc tế mất đi một kênh thông tin quan trọng. Matxcơva đã dùng quyền phủ quyết để "bịt miệng" báo cáo của Ban chuyên gia về giao dịch vũ khí trái phép giữa nước này với Bình Nhưỡng, làm suy yếu đi quyền lực của Hội đồng bảo an.Ngày 28/3 vừa qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành biểu quyết về dự thảo gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Nga, nước thường trực Hội đồng bảo an, đã phủ quyết dự thảo này, Trung Quốc bỏ phiếu trắng, 13 nước thành viên còn lại của Hội đồng bảo an bỏ phiếu tán thành. Theo quy định, chỉ cần một nước thành viên thường trực không tán thành thì dự thảo đó sẽ bị phủ quyết.Ban chuyên gia được ra mắt sau vụ miền Bắc thử hạt nhân lần thứ hai năm 2009, thực thi nhiệm vụ hỗ trợ cho Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, điều tra các nghi ngờ vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc với Bình Nhưỡng. Do không được gia hạn nhiệm kỳ, Ban chuyên gia sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 30/4 tới.Nga giải thích lý do phủ quyết là bởi dự thảo trên không phản ánh yêu cầu của nước này về việc thiết lập hạng mục hết hiệu lực với các lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên.Trong khi đó, tham dự phiên thảo luận trên, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cảm ơn Nga đã phủ quyết dự thảo gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia. Ông Kim quy kết các nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với nước này là kết quả từ chính sách thù địch ác độc của Mỹ, hòng chà đạp chủ quyền, sự phát triển và quyền sinh tồn của Bình Nhưỡng.