Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất cơ bản lần thứ 10 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/4 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ lần thứ ba trong năm nay, quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 3,5%/năm. Đây là lần thứ 10 liên tiếp BOK đóng băng lãi suất cơ bản kể từ tháng 2 năm ngoái.Ủy ban Chính sách tiền tệ giải thích đã đưa ra quyết định trên trước những bất ổn như lạm phát vẫn ở mức cao dù được dự đoán sẽ chững lại, cùng những biến động về tỷ giá hối đoái, rủi ro địa chính trị. Việc duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ và rà soát các điều kiện chính sách trong và ngoài nước là phù hợp.Với quyết định lần này của BOK, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc vẫn duy trì cách biệt 2% so với lãi suất cơ bản của Mỹ (5,25 đến 5,5%). Ngân hàng trung ương giải thích Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ không vội giảm lãi suất trước lo ngại giá cả "bấp bênh", nên BOK không có lý do gì phải hạ lãi suất trước Mỹ bất chấp tỷ giá hối đoái bất ổn và lo ngại nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.Mặt khác, BOK cho biết tỷ lệ tăng vật giá cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) trong tháng 3 là 2,4%, giảm 1% so với tháng 2. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng trước là 3,1%, tháng thứ hai liên tiếp ở ngưỡng 3%. Ngân hàng trung ương phân tích mặc dù tỷ lệ lạm phát đang giảm dần, song vẫn tồn tại những bất ổn lớn như rủi ro địa chính trị, biến động giá dầu quốc tế và xu hướng giá nông sản.BOK đánh giá nền kinh tế nội địa sẽ tiếp tục đà cải thiện, tập trung vào xuất khẩu; tình hình tuyển dụng cũng khả quan khi số lao động có việc làm vẫn giữ xu thế tăng. Trong thời gian tới, tiêu thụ nội địa sẽ hồi phục, đà tăng xuất khẩu sẽ được mở rộng hơn so với dự kiến nhờ ngành công nghệ thông tin (IT) khởi sắc. Ngân hàng trung ương nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay sẽ ở mức 2,1% như dự đoán hồi tháng 2.