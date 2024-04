Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc thăm Seoul thảo luận về thực thi lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 4 ngày, từ ngày 14/4.Bà Thomas-Greenfield dự kiến sẽ hội đàm với một số quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc, thảo luận phương án tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Dự kiến Đại sứ Mỹ sẽ có cuộc gặp với cả Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul.Đặc biệt, chuyến thăm lần này của Đại sứ Thomas-Greenfield diễn ra trước thềm Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an hết thời hạn hoạt động vào ngày 30/4 tới. Do vậy, có khả năng quan chức hai nước sẽ cùng tìm kiếm phương án lấp lỗ hổng trong mạng lưới giám sát thực thi lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng.Sau đó, Đại sứ Mỹ sẽ tới thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), và lần lượt có buổi tọa đàm với thanh niên tị nạn Bắc Triều Tiên, sinh viên trường Đại học nữ sinh Ewha. Đây là lần đầu tiên bà Thomas-Greenfield thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm Seoul trước đó của một Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc là vào tháng 10/2016.Nối tiếp Seoul, bà Thomas-Greenfield sẽ sang thăm Nhật Bản, dự kiến gặp gỡ gia quyến của các nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc và thăm thành phố Nagasaki, một trong hai địa điểm hứng chịu bom nguyên tử của Mỹ trong Thế chiến II.