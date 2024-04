Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Iran vào Israel

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/4 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhắm vào lãnh thổ Israel vào nửa đêm ngày 13/4 (giờ địa phương). Seoul bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc, đồng thời cho biết đang theo dõi sát sao tình hình, hối thúc các bên đương sự không khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng ngày đã chủ trì cuộc họp kinh tế, an ninh khẩn cấp, đối phó với tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông. Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon đã đề nghị rà soát kỹ lưỡng tình hình và các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh của Hàn Quốc, triển khai tất cả các đối sách một cách chặt chẽ để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra; đồng thời ra chỉ thị tiến hành cơ chế phân tích, quản lý giá dầu quốc tế, tình hình cung cầu và chuỗi cung ứng năng lượng từ cấp trung ương đến địa phương.Ngoài ra, ông Yoon yêu cầu các ban ngành lập đối sách triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Hàn Quốc hoạt động ở khu vực lân cận nơi xảy ra vụ việc, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao đóng tại Israel và khu vực Trung Đông.Trước đó, Tehran đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Jerusalem từ đêm 13/4 đến sáng ngày hôm sau (giờ địa phương), hòng trả đũa vụ Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công vào lãnh thổ của Israel kể từ khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948 cho đến nay. Israel hiện đang cân nhắc kế hoạch trả đũa, làm dấy lên lo ngại vụ việc lần này sẽ đẩy khu vực Trung Đông rơi vào chiến tranh quy mô lớn hơn nữa.Sáng ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã khởi động Ban đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài, rà soát và thảo luận các biện pháp tăng cường an toàn cho công dân đang sinh sống tại Israel. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hiện đã xác định được có hơn 500 công dân Hàn đang lưu trú tại nước này. Cho đến cùng ngày, Bộ chưa tiếp nhận vụ thiệt hại nào liên quan đến công dân Hàn trong vụ tấn công của Iran.