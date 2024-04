Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/4 đưa tin cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Triều Tiên, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tương đương Chủ tịch Quốc hội) đã có cuộc gặp với Tổng bí thư đảng Lao động miền Bắc Kim Jong-un vào một ngày trước.Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đánh giá quan hệ Trung-Triều đang không ngừng phát triển lên một tầm cao mới nhằm đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới. Hai nước sẽ viết nên trang mới cho mối quan hệ song phương trong năm 2024, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và cũng là năm được chỉ định là "Năm hữu nghị Trung-Triều".Là sự kiện giao lưu với quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc sau 5 năm, Bắc Triều Tiên đã có sự tiếp đãi hết sức nồng hậu đối với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế. Chủ tịch Kim Jong-un đã dùng tiệc trưa với ông Triệu Lạc Tế, và thảo luận phương án phát triển mối quan hệ song phương. Thậm chí, ông Kim còn trực tiếp tiễn ông Triệu Lạc Tế lên xe, nói cảm ơn bằng tiếng Trung và vẫy tay chào.Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế thăm Trung Quốc từ ngày 11-13/4, để tham dự lễ khai mạc "Năm hữu nghị Trung-Triều" diễn ra tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng vào ngày 12/4.Trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Triều nhanh chóng trở nên gần gũi hơn do cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, thì mối quan hệ Trung-Triều được cho là có phần tương đối nguội lạnh. Do vậy, các chuyên gia đánh giá rằng có thể Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang mong muốn thắt chặt mối quan hệ nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm miền Bắc lần này của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, hai bên có thể đã thảo luận về vấn đề chuyến thăm qua lại lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước. Nhiều dự đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc trong tháng 6, rồi sau đó đến thăm Bắc Triều Tiên.Cục diện cuộc chiến tranh lạnh mới giữa ba nước Nga-Trung-Triều đối với các nước phương Tây có khả năng sẽ đẩy nhanh các cuộc giao lưu cấp thượng đỉnh giữa ba nước. Ngoài ra, có vẻ hai bên cũng đã trao đổi về các phương án hợp tác kinh tế song phương nhân chuyến thăm lần này của ông Triệu Lạc Tế.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang chú ý theo dõi những thay đổi trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và miền Bắc. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Koo Byung-sam nhấn mạnh giao lưu giữa các nước trong khu vực với Bình Nhưỡng đều phải tuân thủ theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, vừa phải được tiến hành theo phương hướng giúp ích trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và hòa bình của bán đảo Hàn Quốc.