Các tổ chức lao động và phụ nữ đề xuất chính sách với Quốc hội Hàn Quốc khóa mới

Photo : KBS News

"Hội nghị đoàn kết lao động nữ" bao gồm 6 tổ chức trong đó có Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, Công đoàn phụ nữ toàn quốc, Hiệp hội lao động nữ Hàn Quốc, ngày 15/4 đã tổ chức buổi họp báo trước trụ sở Quốc hội ở Yeouido, Seoul.Các tổ chức này đề ra 5 yêu cầu đối với Quốc hội khóa XXII, đó là giải tỏa cách biệt tiền lương giữa nam và nữ, thiết lập môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và không có điểm mù, chuyển đổi thành một xã hội đặt trọng tâm vào các dịch vụ chăm sóc, lập và tăng cường thực thi chính sách lao động bình đẳng giới.Để thực hiện các hạng mục trên, 6 tổ chức này cho rằng Quốc hội cần lập luật giải tỏa cách biệt tiền lương theo giới tính, luật cấm phân biệt đối xử toàn diện, áp dụng Luật tiêu chuẩn lao động với cả doanh nghiệp dưới 5 nhân viên, tăng cường chức năng Bộ Phụ nữ và gia đình, lập Cục lao động bình đẳng giới.Đặc biệt, các tổ chức này yêu cầu Quốc hội phải bao gồm hành vi "quấy rối tình dục tại nơi làm việc" là một loại "tai nạn lao động" trong Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và Luật bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động.Các tổ chức lao động và phụ nữ yêu cầu Quốc hội khóa mới phải nỗ lực hết sức để người lao động nữ có thể vừa chăm lo gia đình, vừa chuyên tâm làm việc trong một môi trường an toàn, bình đẳng, xây dựng một xã hội bình đẳng giới.