Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda-Thomas Greenfield ngày 15/4 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul.Tại đây, Đại sứ Thomas-Greenfield cho biết có nhiều phương án đang được lập ra nhằm đảm bảo các báo cáo tin cậy về trường hợp vi phạm nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục được đưa ra. Bà nhấn mạnh việc miền Bắc tăng cường phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo vừa vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, vừa là hành vi trái phép hủy hoại đến giá trị phổ quát của cộng đồng quốc tế.Đặc biệt, Đại sứ Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc Nga dùng quyền phủ quyết đối với dự thảo gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an vào cuối tháng trước sẽ tạo kẽ hở trong việc thực thi lệnh trừng phạt miền Bắc, cũng như mang lại cơ hội để Bình Nhưỡng đẩy cao phát triển hạt nhân, tên lửa.Về phần mình, Bộ trưởng Shin cho biết năm nay cả Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời giữ vai trò là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bao an, bày tỏ hy vọng về việc hợp tác với Mỹ ở nhiều lĩnh vực đa dạng trong khuôn khổ Hội đồng bảo an. Bên cạnh đó, ông Shin cũng giải thích những nỗ lực của Seoul liên quan đến các hoạt động duy trì nền hòa bình cho cộng đồng quốc tế, và khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc và Mỹ trong thời gian tới.Sau đó, Đại sứ Thomas-Greenfield đã có cuộc gặp với Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Văn phòng Tổng thống vào chiều cùng ngày. Tại cuộc gặp, Tổng thống Yoon đề cập đến việc cần phải tiếp tục tăng cường hợp tác với Hội đồng bảo an để các nước thành viên Liên hợp quốc thực thi nghị quyết cấm vận miền Bắc.Đáp lại, Đại sứ Mỹ đánh giá Hàn Quốc đang phát huy được vai trò lãnh đạo trên toàn cầu như dẫn đầu hệ thống hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ 3.Mặt khác, trong sáng ngày 15/4, Đại sứ Thomas-Greenfield đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul, thảo luận về phương án đối phó với việc Ban chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên kết thúc nhiệm kỳ, cùng nhiều phương án nhằm thiết lập cơ chế mới để giám sát việc thực thi lệnh cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc.