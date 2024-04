Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách, ngày 16/4 công bố báo cáo "Lo ngại gián đoạn kinh nghiệm làm việc của phụ nữ và sự sụt giảm tỷ lệ sinh".Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế và mức thu nhập của nữ giới đang tăng đều đặn, nhưng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc lại đang sụt giảm nhanh chóng so với các quốc gia có thu nhập cao khác.Theo KDI, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này chính là do sự gián đoạn kinh nghiệm làm việc. Viện nghiên cứu này đã tiến hành phân tích về xác suất nữ giới bị gián đoạn kinh nghiệm khi đi làm. Nếu phụ nữ không có con thì xác suất bị gián đoạn kinh nghiệm là 33% vào năm 2014, giảm xuống còn 9% trong năm 2023. Ngược lại, phụ nữ có con thì xác suất bị gián đoạn kinh nghiệm chỉ giảm từ 27% xuống 23% trong cùng khoảng thời gian. Nói cách khác, so với trước đây, cách biệt về xác suất bị gián đoạn kinh nghiệm giữa phụ nữ có con và không có con đang ngày càng nới rộng hơn. KDI chỉ ra rằng sự cách biệt này chính là yếu tố chính kéo tụt tổng tỷ suất sinh ở Hàn Quốc.Nhà nghiên cứu Cho Deok-sang phụ trách báo cáo này cho biết với phụ nữ không sinh con thì chi phí cơ hội sẽ lớn hơn xét về mặt kinh nghiệm làm việc. Ngày càng có nhiều phụ nữ vì lo ngại gián đoạn kinh nghiệm làm việc mà từ bỏ việc sinh con để duy trì chỗ làm hiện tại.Báo cáo đề xuất rằng để giảm xác suất bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc ở những phụ nữ sinh con, Chính phủ cần mở rộng các chính sách về tiền trợ cấp, cho phép làm việc tại nhà hoặc rút ngắn thời gian làm việc để khắc phục hạn chế về mặt thời gian của các bậc cha mẹ trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ.