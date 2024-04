Tỷ giá won/USD tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục trong 7 phiên liên tiếp

Photo : KBS News

Tỷ giá hối đoái won/USD trên thị trường ngoại hối Seoul đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4 ở mức 1.394,5 won đổi 1 USD, tăng vọt 10,5 won so với phiên trước. Xét theo mức tỷ giá đóng cửa, tỷ giá won/USD đã liên tục phá vỡ mức cao nhất năm trong 7 phiên liên tiếp kể từ ngày 5/4 vừa qua.Tỷ giá won/USD mở màn phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.389,9 won đổi 1 USD, tăng 5,9 won so với phiên trước. Trong buổi sáng, có lúc tỷ giá đã cán mốc 1.400 won đổi 1 USD, lần đầu tiên kể từ sau phiên giao dịch ngày 7/11/2022 (1.413,5 won đổi 1 USD).Tới 2 giờ 55 phút chiều cùng ngày, Bộ Kế hoạch và tài chính cùng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã có biện pháp tác động, bằng cách nhấn mạnh với các nhà đầu tư rằng cơ quan ngoại hối đang đặc biệt cảnh giác và chú ý theo dõi xu hướng tỷ giá, cung cầu ngoại hối, giúp tỷ giá được kìm hãm ở mức đầu ngưỡng 1.390 won đổi 1 USD.Đây là lần đầu tiên cơ quan ngoại hối tác động gián tiếp tới thị trường kể từ phiên giao dịch ngày 15/9/2022.Tỷ giá won/USD gần đây đang liên tục tăng do các nhà đầu tư có tâm lý tránh rủi ro xuất phát từ bất ổn địa chính trị khu vực Trung Đông sau cuộc tấn công bất ngờ của Iran nhắm vào Israel.Thêm vào đó, các chỉ số giá cả của Mỹ như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ tháng 3 đều vượt dự kiến, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất bị thu hẹp cũng là những yếu tố khiến đồng USD tăng giá trị.