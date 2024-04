Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington (Mỹ), ngày 16/4 (giờ địa phương) công bố kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây nằm ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan của Bắc Triều Tiên vào đầu tháng 4 vừa qua.CSIS chú ý tới các hoạt động xung quanh khu vực trụ sở hành chính, an ninh của bãi phóng và đài quan sát dành cho khách VIP, nơi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un hay sử dụng để giám sát các vụ phóng vệ tinh, thử nghiệm động cơ tên lửa.Trong hình ảnh vệ tinh chụp ngày 8/4 vừa qua, xuất hiện 3 chiếc xe ô tô tại khu vực đài quan sát dành cho khách VIP. Viện nghiên cứu Mỹ phỏng đoán đây là các xe liên quan tới viễn thông, truyền hình, đo đạc từ xa thường được bố trí trước mỗi vụ phóng vệ tinh, qua đó phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã lên kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ hai.Cùng ngày, hình ảnh vệ tinh ghi lại được sự xuất hiện của 10 xe ô tô khác gần khu vực trụ sở hành chính, an ninh của bãi phóng. Tuy nhiên, đến ngày 10/4, chỉ còn lại một chiếc xe đỗ ở khu vực này. CSIS phỏng đoán Bình Nhưỡng đã chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự nhưng sau đó lại hủy vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, do vẫn còn một xe ở lại, nên có thể nước này chỉ hoãn lại và vẫn đang tiếp tục chuẩn bị để phóng trong tương lai gần.Vào tháng 11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đưa được vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này lên quỹ đạo vũ trụ. Sau đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng tiếp ba vệ tinh trinh sát trong năm nay.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 8/4 vừa qua nhận định rằng có thể miền Bắc sẽ phóng vệ tinh thứ hai vào trung tuần tháng 4 nếu quá trình hoàn thiện về mặt kỹ thuật diễn ra suôn sẻ. Có vẻ như nước này sẽ nỗ lực để phóng vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành 15/4, nhưng cũng không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ hoãn thêm vài ngày, tới cuối tháng 4.CSIS cũng dự báo tương tự, cho rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ phóng vệ tinh trinh sát thứ hai từ nay cho tới cuối tháng 4; đồng thời chỉ ra rằng vụ phóng lần hai sẽ là chứng cứ mới nhất cho thấy hợp tác công nghệ quân sự Nga-Triều vẫn đang tiếp diễn.