Washington tìm kiếm cơ chế mới giám sát thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Seoul, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield trong buổi họp báo ngày 17/4 một lần nữa nhấn mạnh phải tiếp tục duy trì giám sát các hành vi lẩn trốn cấm vận của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hết nhiệm kỳ vào cuối tháng này.Trong chuyến thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi một ngày trước, Đại sứ Mỹ cho biết Washington đang xem xét mọi phương án để duy trì cơ chế giám sát thực thi lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng. Bà Thomas-Greenfield không loại trừ khả năng cơ chế giám sát mới sẽ do phương Tây dẫn dắt, không có Nga và Trung Quốc.Mặt khác, cùng ngày Đại sứ Mỹ chỉ ra rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn đang có ý định ngăn chặn những nỗ lực trên của Washington. Đặc biệt, Nga đang vi phạm lệnh cấm vận thông qua hợp tác quân sự với miền Bắc, cùng với Trung Quốc bao che cho Bắc Triều Tiên.Đại sứ Mỹ cho biết Mỹ không kỳ vọng vào sự phối hợp hay đồng ý của Nga và Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm một cơ chế giám sát mới. Dù vậy, Washington sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm một cơ chế mới để tiếp tục báo cáo về các hoạt động lẩn tránh cấm vận của Bình Nhưỡng.Bà Thomas-Greenfield cũng bác bỏ những ý kiến hoài nghi về hiệu quả của các lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh cơ chế cấm vận của Hội đồng bảo an đang không được thực thi một cách hiệu quả do thái độ không hợp tác của một số quốc gia trong đó có Nga.Đại sứ Thomas-Greenfield đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 4 ngày từ ngày 14/4. Đây là chuyến thăm Seoul đầu tiên của một Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, tương đương quan chức cấp Bộ trưởng, sau hơn 7 năm kể từ tháng 10/2016.