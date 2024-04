Khai mạc Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài đã khai mạc tại Seoul vào ngày 22/4 và kéo dài trong vòng 5 ngày với chủ đề "Chiến lược ngoại giao trong giai đoạn chuyển đổi địa chính trị". Hội nghị năm nay có sự tham gia của 181 lãnh đạo các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại nước ngoài, như Đại sứ, Tổng lãnh sự.Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Cho Tae-yul chỉ ra rằng trong vòng hàng chục năm qua, Hàn Quốc chỉ tập trung vào quản lý quan hệ liên Triều và các cường quốc xung quanh, trong khi lại đối phó một cách thụ động với các môi trường địa chính trị khác. Giờ đây, cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn biến hết sức phức tạp, có thể đe dọa tới sự tồn vong của Hàn Quốc nếu tiếp tục giữ nguyên đường lối đối phó như trên. Thêm vào đó, kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về sức mạnh, vị thế của Seoul đang ngày một cao.Giờ đây, Hàn Quốc vừa phải bảo vệ lợi ích quốc gia giữa bất ổn địa chính trị, vừa có trách nhiệm phải đóng góp vào tự do, hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Hội nghị lần này phải suy xét và tìm ra "tọa độ" cho Hàn Quốc. Trong tương lai, cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc phải đối phó một cách linh hoạt và nhanh nhạy trước sự thay đổi thời đại, bằng một nền ngoại giao đổi mới, sáng tạo.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cho đề ra phương hướng ngoại giao với 4 cường quốc lớn xung quanh là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Trong quan hệ với Washington, Bộ trưởng Cho cho biết sẽ kiện toàn chế độ để thực thi nội dung thỏa thuận của lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật tại hội nghị thượng đỉnh tháng 8 năm ngoái, đẩy nhanh hợp tác ba bên. Về quan hệ với Tokyo, Seoul sẽ tích cực tham vấn Tokyo để biến năm sau trở thành một bước ngoặt mới trong quan hệ Hàn-Nhật nhân kỷ niệm 60 năm hai nước bình thường hóa quan hệ.Về quan hệ với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực để thúc đẩy phát triển quan hệ song phương thông qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật được dự kiến tổ chức trong tương lai gần. Đối với Matxcơva, dù còn yếu tố hạn chế do chiến tranh Ukraine nhưng Bộ Ngoại giao sẽ quản lý chiến lược quan hệ song phương một cách tối đa.Về quan hệ với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mà Seoul đóng vai trò là nước thành viên không thường trực trong vòng hai năm, Ngoại trưởng Cho cho biết sẽ duy trì sự nhất quán theo nguyên tắc và tiêu chuẩn, chấp nhận chi phí và gánh nặng trong ngắn hạn, tích cực đóng góp vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ trật tự quốc tế.Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài sẽ tìm kiếm chiến lược ngoại giao giữa thời kỳ chuyển đổi địa chính trị, như cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ngày càng sâu sắc, Bắc Triều Tiên ngang nhiên đe dọa tấn công hạt nhân, chiến tranh Ukraine, Trung Đông kéo dài; thảo luận về phương án thực hiện các bài toán ngoại giao trọng điểm của Bộ Ngoại giao trong năm nay.