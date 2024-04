Doanh nghiệp Hàn Quốc bi quan về kinh tế do căng thẳng tại Trung Đông

Photo : KBS News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (tên cũ là Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc - FKI) ngày 24/4 công bố kết quả khảo sát chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của 600 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong nước. Theo đó, triển vọng BSI trong tháng 5 của các doanh nghiệp này đạt 94,9 điểm, giảm 3,7 điểm so với tháng 4.BSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp, nếu dưới mức tiêu chuẩn 100 điểm, có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan.Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc cho biết triển vọng BSI đã duy trì xu hướng tăng từ tháng 2 năm nay, trong tháng trước đã xấp xỉ mức 100 điểm. Sự sụt giảm lần này được phân tích là do tâm lý bi quan của doanh nghiệp trước tình hình căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông.Đặc biệt, triển vọng BSI ở tất cả các lĩnh vực xuất khẩu, tuyển dụng, đầu tư, tiêu thụ nội địa và lợi nhuận đều giảm. Sự đình trệ đồng loạt này đã kéo dài 20 tháng kể từ tháng 10/2022.Triển vọng BSI ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ lần lượt đạt 95,5 và 94,1 điểm. Chỉ số BSI lĩnh vực chế tạo từng vượt mốc chuẩn 100 điểm trong tháng trước, lần này lại rơi xuống khỏi ngưỡng chuẩn. Sự đình trệ ở lĩnh vực phi chế tạo cũng đã kéo dài 5 tháng từ tháng 1.Mặt khác, do sự sụt giảm về nhu cầu ô tô điện trên toàn cầu, triển vọng BSI ở lĩnh vực máy móc thông thường, máy móc chính xác (trong đó có pin thứ cấp) đã giảm từ 120 điểm trong tháng trước xuống 89,5 điểm trong tháng này.Ở lĩnh vực phi chế tạo, do tháng 5 được xem là tháng Gia đình tại Hàn Quốc nên triển vọng BSI lĩnh vực giải trí, nhà nghỉ, khách sạn đạt 128,6 điểm, cao nhất trong các ngành.FKI giải thích các doanh nghiệp đang đối mặt với bất ổn kinh doanh lớn do gánh nặng lãi suất, vật giá và tỷ giá cao, thêm vào đó là tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Để ổn định tâm lý kinh doanh cho doanh nghiệp, Chính phủ phải nỗ lực hơn nữa để kiểm soát các yếu tố rủi ro bên ngoài, ổn định giá cả và tỷ giá hối đoái.