Seoul lập chiến lược đối phó với sự tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định lập chiến lược đối phó với sự tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu, chuẩn bị cho việc Luật ổn định chuỗi cung ứng sẽ được thực thi từ tháng 6 tới.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 25/4 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng biến động đang ngày càng lan rộng do tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, trong khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cơ cấu một cách nhanh chóng. Giờ là lúc các ban ngành Chính phủ phải rà soát thật kỹ lưỡng các yếu tố bất ổn bên ngoài, rủi ro chuỗi cung ứng, đặc biệt là ở các ngành công nghiệp công nghệ cao.Cụ thể, Chính phủ quyết định lập ra Ủy ban ổn định chuỗi cung ứng có sự tham gia của các ban ngành hữu quan, căn cứ theo Luật cơ bản về chuỗi cung ứng. Chính phủ sẽ tích cực phản ứng các chiến lược được thảo luận tại hội nghị cùng ngày để xúc tiến một cách hệ thống theo đúng kế hoạch cơ bản về ổn định chuỗi cung ứng nửa cuối năm 2024.Hội nghị đã thảo luận về kế hoạch thực hiện Hiệp định chuỗi cung ứng Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) vừa có hiệu lực từ ngày 17/4 vừa qua. Ông Choi cho biết Chính phủ sẽ sử dụng các chiến lược để vận dụng hiệu quả hiệp định này, nhanh chóng đảm bảo các nguồn tài nguyên sẵn có trong khu vực khi xảy ra khủng hoảng chuỗi cung ứng. Chính phủ cũng sẽ xúc tiến chương trình hợp tác đa dạng với các nước giàu tài nguyên trong khu vực, như tham gia vào cơ chế đối thoại khoáng sản trọng tâm.Phó Thủ tướng nhấn mạnh các điều kiện kinh tế đối ngoại gần đây đang hết sức bất ổn do tranh chấp tại Trung Đông, chuỗi cung ứng rất "mong manh". Do đó, việc thiết lập một chuỗi cung ứng vững chắc và liên minh tài chính đáng tin cậy là bàn đạp an toàn bảo vệ nền kinh tế Hàn Quốc.