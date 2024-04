Bộ Y tế Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi các bác sĩ đối thoại trực tiếp với Chính phủ

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/4 một lần nữa bày tỏ mong muốn đối thoại trực tiếp với các bác sĩ.Ông Park kêu gọi các bác sĩ đối thoại thay vì lẩn tránh bằng cách đặt ra nhiều điều kiện như yêu cầu Chính phủ rút lại hoặc hoãn một năm kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Quan chức Bộ Y tế cũng bày tỏ lo ngại về việc một số giáo viên đại học y liên tiếp xin từ chức và nghỉ khám chữa bệnh, kêu gọi các giáo sư ở lại bên cạnh bệnh nhân.Thứ trưởng Park một lần nữa yêu cầu các bác sĩ tham gia vào Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế được ra mắt vào tuần trước. Ông Park khẳng định Chính phủ sẽ sửa đổi chính sách để các bác sĩ có thể tập trung làm việc trong điều kiện tốt hơn.Mặt khác, số bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện đa khoa, đa khoa tuyến đầu sau khi giảm mạnh vào tuần thứ 2 của tháng 4 đã tăng lại vào tuần thứ 4. Trong tuần thứ tư, số bệnh nhân nhập viện bình quân là 23.428 người, tăng 1,2% so với tuần trước, và bằng 71% so với mức thông thường.Tổng số bệnh nhân nhập viện tất cả các bệnh viện đa khoa là 88.854 bệnh nhân, bằng 93% so với tuần đầu tháng 2. Số bệnh nhân đang điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực cũng duy trì ở mức tương tự so với thông thường.Trong khi đó, phần lớn các trường đại học dự kiến sẽ ấn định chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y trong tuần này. Nhiều trường y của các đại học quốc gia điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh bằng 50% chỉ tiêu phân bổ thêm của Chính phủ, tuy nhiên vẫn còn một số trường đang "đau đầu" như Đại học quốc gia Chungbuk, nơi được tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh.Nếu như phần lớn các trường đại học tư thục ấn định chỉ tiêu tuyển sinh theo phương án mà Chính phủ đưa ra thì dự kiến mức tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y năm học 2025 sẽ đạt trên 1.500 sinh viên.Hội đồng giáo dục đại học Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành thẩm định sau khi các trường nộp chỉ tiêu tuyển sinh, muộn nhất là vào trung tuần tháng 5.