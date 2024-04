Số lượng bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc điều trị năm 2023 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 29/4 cho biết trong năm 2023, có tổng cộng 605.768 bệnh nhân người nước ngoài tới Hàn Quốc. Đây là những bệnh nhân quốc tịch nước ngoài, không cư trú trong nước, tự chi trả chi phí điều trị, không tham gia bảo hiểm y tế tại Hàn Quốc hoặc không được bảo hiểm chi trả theo diện "người phụ thuộc".Từ tháng 5 năm ngoái, Bộ Y tế đã xúc tiến chiến lược thúc đẩy thu hút bệnh nhân người nước ngoài. Nhờ vậy, lượng bệnh nhân quốc tế tới Hàn Quốc năm ngoái tăng 144,2% so với một năm trước (248.000 người).Lượng bệnh nhân năm 2023 cao hơn 21,8% so với mức kỷ lục trước đó (497.000 người) năm 2019, trước đại dịch COVID-19, và cũng là mức cao kỷ lục tính từ năm 2009, khi Hàn Quốc bắt đầu cho phép các cơ sở y tế thu hút bệnh nhân nước ngoài.Các bệnh nhân tới Hàn Quốc điều trị trong năm ngoái đến từ 198 nước, trong đó nhiều nhất là Nhật Bản (chiếm 31%), tiếp đến là Trung Quốc (18,5%), Mỹ (12,7%), Thái Lan (5,1%), Mông Cổ (5,1%).Trong năm ngoái, hơn một nửa bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc điều trị da liễu (35,2%) và phẫu thuật thẩm mỹ (16,8%). Sau đó tới khoa Nội (13,4%) và khám sức khỏe tổng quát (7,4%).Xét theo loại hình cơ sở y tế, 66,5% bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc để điều trị ở các phòng khám, 13,5% ở các bệnh viện đa khoa, 10,6% ở các bệnh viên đa khoa tuyến đầu. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân tới các phòng khám Đông y Hàn Quốc có mức tăng lên tới 689,9%. Một quan chức Bộ Y tế giải thích điều này là do các bệnh nhân nước ngoài quan tâm tới phương pháp điều trị ở các phòng khám Đông y Hàn Quốc, không phẫu thuật mà châm cứu hoặc chỉ uống thuốc.Xét theo khu vực, 78,1% bệnh nhân nước ngoài tới thủ đô Seoul, chiếm nhiều nhất.