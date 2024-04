Ban chuyên gia giám sát thực thi lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc chính thức kết thúc hoạt động

Photo : YONHAP News

Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ chính thức kết thúc hoạt động từ ngày 30/4 (giờ địa phương). Nhiệm vụ của Ban chuyên gia này là giám sát việc thực thi các nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an.Vào ngày 28/3 vừa qua, Hội đồng bảo an đã tiến hành biểu quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, nhưng dự thảo đã không được thông qua do nước thành viên thường trực Nga dùng quyền phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng, trong khi 13 nước thành viên còn lại đều bỏ phiếu tán thành.Ban chuyên gia trên được ra mắt sau khi miền Bắc thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai vào năm 2009, có tổng cộng 8 chuyên gia đến từ các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an. Ban chuyên gia có nhiệm vụ hỗ trợ Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an, tiến hành điều tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm lệnh cấm vận miền Bắc, và phát hành báo cáo chuyên sâu về những vi phạm trong việc thực thi lệnh trừng phạt mỗi năm hai lần.Hội đồng bảo an sẽ gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia theo từng năm một, với hình thức thông qua dự thảo nghị quyết vào tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, trong đợt biểu quyết vừa qua, Nga đã dùng quyền phủ quyết với lý do là vì dự thảo lần này không phản ánh yêu cầu của Matxcơva về việc bổ sung thêm điều khoản hết hiệu lực với các lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng.Khi Ban chuyên gia kết thúc hoạt động thì Hội đồng bảo an sẽ mất đi phương tiện hiệu quả để đưa thông tin một cách đáng tin cậy cho các nước thành viên Liên hợp quốc về những hành vi vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng chức năng giám sát thực thi cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân và tên lửa sẽ bị suy yếu.