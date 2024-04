Nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên giả mạo nhà đầu tư tiền ảo Trung Quốc để đánh cắp tài sản

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 29/4 (giờ địa phương) đưa tin công ty bảo mật chuỗi khối Slowmist đã cảnh báo trên tài khoản mạng xã hội X rằng nhóm tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên đang lấy trộm thông tin của các nạn nhân trên nền tảng việc làm LinkedIn để đánh cắp tài sản.Lazarus đã tạo ra một nhân vật ảo là Neville Bolson dựa trên hình ảnh và lý lịch của Remington Ong, một nhà đầu tư đối tác của công ty đầu tư tài sản ảo nổi tiếng của Trung Quốc Fenbushi Capital. Sau đó, chúng sử dụng tài khoản giả này để tìm kiếm các nhà phát triển ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), tiếp cận nạn nhân, rồi sau đó gửi đường link lừa họ tham gia cuộc họp, đánh cắp thông tin.Trước đó, công ty Microsoft cũng đã cảnh báo rằng nhóm tin tặc Sapphire Sleet của miền Bắc đã tạo ra một trang web giả mạo về đánh giá công nghệ của các nhà phát triển IT, sau đó lôi kéo các nhà phát triển mà chúng gặp qua trang LinkedIn để đánh cắp thông tin cá nhân.Theo báo cáo công bố ngày 20/3 của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ước tính trong vòng từ năm 2017-2023, Bắc Triều Tiên đã thu được khoảng 3 tỷ USD từ các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty liên quan tới tiền ảo. Sau đó, chúng rửa sang tiền mặt, và số tiền này chiếm một nửa tổng nguồn thu ngoại tệ của miền Bắc.