Chuyên gia Liên hợp quốc xác định mảnh vỡ tên lửa rơi ở Ukraine là do Bắc Triều Tiên sản xuất

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 29/4 (giờ địa phương) đưa tin cho biết nhóm điều tra gồm ba người thuộc Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tới Ukraine vào đầu tháng 4 để xem xét các mảnh vỡ tên lửa rơi tại thành phố Kharkiv vào ngày 2/1 năm nay.Trong báo cáo dài 32 trang trình lên Hội đồng bảo an, các chuyên gia cho biết những mảnh vỡ tên lửa thu được là một phần của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11 do miền Bắc sản xuất. Mặc dù chưa thể xác định tên lửa này đã được ai phóng từ đâu, nhưng theo thông tin quỹ đạo mà phía Ukraine cung cấp, tên lửa này có thể đã được phóng từ lãnh thổ nước Nga.Nếu như tên lửa này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga thì có nghĩa tên lửa đã được nhập bởi một người mang quốc tịch Nga, tức vi phạm lệnh cấm giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tên lửa Nga sử dụng để tấn công Ukraine ngày 2/1 năm nay đã rơi xuống một khu dân cư nằm ở trung tâm thành phố Kharkiv. Chính phủ Ukraine đã thu thập mảnh vỡ tên lửa và tiến hành phân tích, từng công bố kết luận rằng đây là tên lửa KN-23 phiên bản Bắc Triều Tiên.Các nước phương Tây và cả ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cáo buộc Nga đang sử dụng tên lửa, đạn dược do miền Bắc sản xuất trong cuộc chiến tranh Ukraine, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Trong khi đó, Matxcơva và Bình Nhưỡng đều một mực phủ nhận không hề giao dịch vũ khí.