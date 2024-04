Chỉ số sản lượng xuất khẩu tháng 3/2024 của Hàn Quốc tăng 7 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/4 công bố chỉ số sản lượng xuất khẩu trong tháng 3 vừa qua đạt 130,07 điểm, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, tăng 7 tháng liên tiếp. Mức tăng đã thu hẹp dần, từ 17,3% trong tháng 1 xuống còn 3,7% trong tháng 2 và 0,1% trong tháng 3.Về điều này, BOK phân tích mức tăng có thể có sự khác biệt mỗi tháng. Ví dụ với lĩnh vực chíp bán dẫn, sản lượng xuất khẩu vẫn đang tăng nếu so với tháng trước, đà tăng xuất khẩu vẫn đang được duy trì.Xét theo mặt hàng, chỉ số sản lượng xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử và quang học tăng 14,5%, than đá và sản phẩm dầu mỏ tăng 1%.Chỉ số kim ngạch xuất khẩu tháng 3 đạt 134,44 điểm, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, đà tăng 6 tháng liên tiếp.Ngược lại, sản lượng và kim ngạch nhập khẩu lại tiếp tục giảm. Chỉ số sản lượng nhập khẩu tháng 3 đạt 123,18 điểm, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, đà giảm 9 tháng liên tiếp. Chỉ số kim ngạch nhập khẩu đạt 144,74 điểm, giảm 13,2%, đà giảm 13 tháng liên tiếp. Trong đó, chỉ số sản lượng nhập khẩu khoáng sản giảm 18,6%, hàng công nghiệp giảm 6%, hàng nông lâm thủy sản giảm 1%.Chỉ số điều kiện thương mại thể hiện lợi nhuận từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 10 tháng liền, đạt 87,97 điểm, tăng 5,9% so với một năm trước.