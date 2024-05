Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 4 tăng 2,9%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/5 công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 đạt 113,99 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 2,8% trong tháng 1 và 3,1% trong tháng 2 và tháng 3, lần này rơi xuống ngưỡng 2%.Trong đó, giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng tới 10,6% so với một năm trước. Giá sản phẩm chăn nuôi tăng 0,3%, thủy sản tăng 0,4%, trong khi giá nông sản tăng tới 20,3%. Giá thực phẩm chế biến tăng 1,6%, giá dầu mỏ tăng 1,3%, giá điện-gas-nước tăng 4,9%.Mức tăng giá nông sản đã kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,76%. Giá các dịch vụ cá nhân trong đó có dịch vụ ăn uống cũng là yếu tố kéo lạm phát tăng 0,95%. Giá dầu mỏ mặc dù tăng hai tháng liên tiếp do bất ổn khu vực Trung Đông, nhưng chỉ tác động 0,05% tới mức tăng giá tiêu dùng tháng 4.Cục Thống kê phân tích giá dầu mỏ đã không tăng mạnh như dự đoán. Tuy nhiên, cần tiếp tục chú ý theo dõi giá dầu mỏ, một biến ngoại sinh tác động tới lạm phát trong nước.