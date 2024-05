Bắc Triều Tiên tổ chức Hội nghị Đồn trưởng Đồn Cảnh sát toàn quốc sau 12 năm

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/5 đưa tin về việc tổ chức "Hội nghị Đồn trưởng Đồn Cảnh sát toàn quốc lần thứ 5" tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 30/4 tới ngày 1/5. Đồn Cảnh sát là đơn vị cấp thấp nhất trong Bộ An ninh xã hội miền Bắc (tương đương với Cơ quan Cảnh sát quốc gia ở miền Nam).KCNA cho biết hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác trong vòng hơn 10 năm qua sau hội nghị lần thứ 4, thảo luận phương án nhằm đổi mới công tác của các Đồn Cảnh sát, đơn vị chiến đấu trực tiếp của Bộ An ninh xã hội.Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng An ninh xã hội Ri Thae-sop nhấn mạnh việc nâng cao chức năng, vai trò của các Đồn Cảnh sát để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ mà đảng và cách mạng giao phó, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng đất nước thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa.KCNA cho biết hội nghị cũng đã tiến hành phân tích về những khuyết điểm mà Đồn Cảnh sát hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của thời đại, nguyên nhân và phương án khắc phục, nhưng không công bố nội dung cụ thể.Về nội dung trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đây là lần thứ hai miền Bắc tổ chức hội nghị này kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, sau lần trước đó vào năm 2012. Có vẻ như nước này muốn tăng cường giám sát nội bộ bằng cách khích lệ các Đồn trưởng Đồn Cảnh sát toàn quốc tích cực phát huy vai trò trong việc đẩy mạnh giám sát xã hội. Mặt khác, sự kiện này cũng cho thấy tại Bắc Triều Tiên đang diễn ra nhiều hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật, trong đó có việc tiêu thụ nội dung văn hóa Hàn Quốc.