Thương vụ sáp nhập giữa Kakao và SM được phê chuẩn có điều kiện

Photo : KBS News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 2/5 công bố quyết định phê chuẩn thương vụ sáp nhập giữa công ty Kakao và Kakao Entertainment với công ty SM Entertainment.Trước đó, hồi tháng 3/2023, Kakao và Kakao Entertainment đã mua lại 39,87% cổ phiếu của SM, rồi một tháng sau đăng ký sáp nhập doanh nghiệp lên Ủy ban giao dịch công bằng. Ủy ban này nhận định đây là một vụ sáp nhập "theo chiều dọc" giữa công ty dẫn đầu về thị trường phân phối, nền tảng nhạc số là Kakao và công ty số một về thu âm, sản xuất nhạc số SM; và đã tiến hành thẩm định về tính hạn chế cạnh tranh.Sau khi sáp nhập, Kakao sẽ chiếm 13,25% thị phần về thu âm và sản xuất đĩa nhạc, 43% thị phần phân phối đĩa nhạc, và 43,6% thị phần nền tảng nhạc số. Với thị phần lớn như vậy, nếu Kakao không cung cấp cho nền tảng cạnh tranh một đĩa nhạc nào đó thì đối thủ sẽ có thể gặp trở ngại khi ra mắt gói dịch vụ. Ngoài ra, do Kakao đang vận hành nền tảng nhạc số Melon, nên hãng sẽ có thể sắp xếp đĩa nhạc do công ty mình hoặc công ty thành viên sản xuất ở vị trí nổi bật, hoặc ưu đãi cho sản phẩm của công ty mình.Về điều này, Ủy ban giao dịch công bằng quyết định ban lệnh cấm Kakao Entertainment từ chối cung cấp đĩa nhạc cho công ty cạnh tranh mà không có lý do chính đáng. Ủy ban sẽ lập ra một tiểu ban kiểm tra gồm 5 ủy viên bên ngoài, kiểm tra nền tảng Melon để ngăn chặn hành vi Kakao ưu đãi cho sản phẩm công ty mình trong vòng ba năm. Nếu Kakao không tuân thủ các nội dung này thì Ủy ban giao dịch công bằng có thể tố giác hãng lên Viện Kiểm sát.Phía Kakao hy vọng thương vụ sáp nhập giữa hai công ty sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng đa dạng. Hãng sẽ nỗ lực hết sức để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc K-culture, thiết lập một hệ sinh thái công bằng.